Reviravolta espetacular vale vitória ao Feirense na receção à Oliveirense

O Feirense venceu na receção à Oliveirense, por 3-2, com direito a reviravolta de três golos, em jogo de encerramento da 7.ª jornada da II Liga.

A Oliveirense abriu o marcador aos 17 minutos de jogo. Lessinho rematou ao poste de fora da área e Michel Lima, na recarga, desviou de cabeça para o primeiro.

O segundo surgiu já na segunda parte. Duarte Duarte, com sorte na recarga, fez o segundo para a Oliveirense, aos 58 minutos de jogo.

Um grande golo de João Paulo, de muito longe, deu início à "remontada" do Feirense, aos 65 minutos de jogo.

Aos 78, Oche Ochowechi encostou para o golo do empate do Feirense, após uma defesa incompleta de Ricardo Ribeiro a um remate cruzado da esquerda.

Aos 90+3, João Paredes aproveitou um mau atraso de um jogador da Oliveirense e rematou, à "bomba", sem hipótese para a Oliveirense.

Com este resultado, Feirense sobe ao oitavo lugar, com 10 pontos, enquanto que a Oliveirense continua na 16.ª posição, com 5 pontos.