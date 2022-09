Famalicão despede treinador Rui Pedro Silva

O Famalicão anunciou, em comunicado, o despedimento do treinador Rui Pedro Silva.

"A SAD do Futebol Clube de Famalicão e o treinador Rui Pedro Silva cessaram, por mútuo acordo, o vínculo que os ligava. Ao treinador, a SAD do Futebol Clube de Famalicão agradece o empenho e profissionalismo que sempre empregou ao serviço desta instituição, desejando os maiores sucessos pessoais e profissionais", pode ler-se, na nota.

O treinador não resiste aos maus resultados do início de época, em particular às três derrotas consecutivas que atiram o emblema minhoto para o 16.º posto da I Liga, de "play-off" de despromoção.

O Famalicão arrancou a época com derrotas em casa do Estoril Praia (2-0) e na receção ao Sporting de Braga (0-3). Seguiu-se um empate sem golos em casa do Gil, antes da primeira e única vitória do Famalicão, à quarta jornada, em casa com o Santa Clara.

Desde então, o Famalicão perdeu os três jogos que disputou: em Portimão por 1-0, em casa frente ao Benfica por 1-0, e na visita ao Casa Pia, também por 1-0.

Rui Pedro Silva, de 45 anos, chegou ao Famalicão na época passada para substituir Ivo Vieira. Terminou a temporada no 8.º lugar da tabela.

É o segundo despedimento da época na I Liga, depois de Vasco Seabra ter sido substituído por João Henriques no Marítimo.