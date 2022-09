Combate à violência no desporto é "uma luta contínua", diz secretário de Estado

João Paulo Correia, secretário de Estado da Juventude e do Desporto, promete um pacote de medidas "em breve" para continuar "a luta contínua" contra a violência no Desporto.

"A violência no desporto é transversal a algumas modalidades e está no futebol profissional e amador. É uma luta contínua. Já disse várias vezes que o Governo está a ultimar um pacote de medidas para reforçar a prevenção e a força no combate à violência. Já passaram alguns anos desde as últimas medidas, chegou a hora de introduzirmos novas depois de ouvirmos o setor. Em breve serão conhecidas", disse, à margem da Semana Europeia do Desporto, no Jamor.

O secretário de Estado tem sido voz presente nos lamentos aos recentes incidentes no estádios de futebol, a começar com a criança no Famalicão-Benfica que foi obrigada a despir a camisola das águias e, mais recentemente, os atos de intolerência contra dois adeptos do FC Porto no recinto do Estoril Praia.

Em causa estão insultos dirigidos a um homem, com uma criança ao colo, ambos com camisolas do FC Porto, que terão sido cuspidos, enquanto se encontravam numa zona da bancada destinada aos adeptos anfitriões, que podem ser punidos com coimas entre os 1.000 e os 10.000 euros e com pena de interdição de acesso a recintos desportivos.

No domingo, o Estoril Praia lamentou o ocorrido, condenando "todo e qualquer ato de violência, seja ele de que natureza for".

Há precisamente uma semana, uma criança foi obrigada a despir uma camisola do Benfica no estádio do Famalicão, por se encontrar, juntamente com o pai, numa bancada com maioria de adeptos locais.