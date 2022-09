Nota 4. Exibição “absolutamente descansada” para António Nobre

O videoárbitro Bola Branca, Paulo Pereira, dá nota 4 a António Nobre, árbitro do Benfica - Marítimo, da jornada 7 da I Liga.

O especialista da Renascença em arbitragem considera que António Nobre fez uma exibição “absolutamente descansada”.

Na primeira parte, faltou o cartão amarelo a Otamendi, defesa central do Benfica, num lance com Joel Tagueu.

Já na segunda parte, o lance mais marcante ocorreu com o guarda-redes Miguel Silva, do Marítimo, mas o amarelo, por tocar a bola com a mão fora da área, “é justo”. Não era uma oportunidade clara de golo.

Por isso, nota 4 para António Nobre.

Dentro das quatro linhas, o Benfica goleou o Marítimo por 5-0.