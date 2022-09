Braga mantém pressão no Benfica

O Sp. Braga consolidou o segundo lugar da I Liga portuguesa de futebol, ao vencer em casa o Vizela, por 2-0, em jogo da sétima jornada, somando o oitavo triunfo consecutivo em todas as provas.

Os golos de Vitinha (83 minutos) e Ricardo Horta (90+5) deram a vitória aos bracarenses, ainda invictos esta temporada.

Os arsenalistas aproveitaram o empate do FC Porto com o Estoril (1-1) para passar a ter três pontos de avanço sobre o terceiro classificado, mantendo-se a dois pontos do líder Benfica.

Já o Vizela não vence há seis encontros no campeonato e mantém-se com cinco pontos, na 15.ª posição.

Veja o resumo da partida: