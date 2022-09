João Henriques: "Benfica não vai ganhar os jogos todos até ao fim"

"Nós [vamos a jogo] com os nossos argumentos, e também sabendo que o Benfica não vai ganhar os jogos todos até ao final e que nós também não os vamos perder, portanto, algum dia vai acontecer, o Benfica vai perder pontos e o Marítimo vencê-los”, destaca João Henriques.

Em conferência de imprensa, este sábado, de antevisão da visita à Luz, João Henriques assume que o Benfica "está moralizado, porque vem de uma sequência extraordinária de resultados e tem individualidades muito boas". No entanto, mostra-se empenhado em surpreender o líder.

O treinador do Marítimo considera que o Benfica, adversário na sétima jornada da I Liga, “não vai ganhar todos os jogos até ao final”, assim como os insulares, atuais últimos classificados, não os vão perder.

“Estamos num palco tremendo, muito bom. Qualquer jogador ou treinador gosta destes ambientes. Eu adoro, quanto mais pessoas estiverem no estádio e até contra para mim é muito motivante”, assinala.

“Todas as equipas técnicas observam os adversários e, se fosse fácil, já alguém [os] tinha parado. Estamos aqui com essa ambição, porque, a qualquer altura, pode acontecer e nós queremos que essa situação aconteça já”, sublinha, ressalvando que o Benfica se trata, “em termos técnico-táticos, da melhor equipa do campeonato, neste momento”.

O treinador, que vai disputar o segundo jogo oficial pelos madeirenses, reconhece a dificuldade perante um conjunto que, entre a I Liga e a Liga dos Campeões, tem um registo 100% vitorioso esta temporada, com 12 vitórias em 12 jogos, a última frente à Juventus, fora.

Lutar pelos três pontos no terreno do líder



O Marítimo atravessa um ciclo negativo, sem qualquer ponto somado. À quinta jornada, protagonizou a primeira "chicotada psicológica" na I Liga.

João Henriques acredita num bom jogo do Marítimo, com garantia de competitividade na procura dos três pontos. O treinador pede critério com bola, para “fazer golo e defender o mais longe da baliza”.

“Vamos fazer o nosso trabalho, não vamos só para defender. Sabemos de antemão que é natural que o adversário tenha mais tempo de posse de bola e que vamos ter mais tempo no processo defensivo, não que seja estratégico, mas sim porque sabemos do poderio do adversário”, afirma.

O jogo entre Benfica, líder da I Liga, e Marítimo, último classificado, está marcado para domingo, às 18h00, no Estádio da Luz. Terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.