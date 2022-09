Tondela vence BSAD, prolonga bom momento e encosta-se aos lugares de subida

O Tondela recebeu e venceu a BSAD, por 3-1, no jogo inaugural da 7.ª jornada da II Liga, o primeiro na condição de visitado no seu Estádio João Cardoso. Foi um duelo entro duas das equipas despromovidas na equipa passada.

Rafael Barbosa abriu o marcador cedo, logo no primeiro minuto de jogo. Daniel dos Anjos, de penálti, fez o segundo, aos 25 minutos.

Nandinho, novo treinador da BSAD, trocou o sistema tático no arranque da segunda parte e chegou ao empate aos 64 minutos, por Braima Sambú, aos 64 minutos.

Cuba, jovem da formação beirã, fechou a vitória com um golo aos 89 minutos.

O Tondela soma a segunda vitória seguida e continua invicto na II Liga, com três vitórias e quatro empates. A equipa orientada por Tozé Marreco está no 3.º lugar, ainda que à condição, com 13 pontos, a dois do Vilafranquense e a cinco do líder Moreirense, que só sabe vencer.

Já a BSAD está no 13.º posto, com os mesmos 5 pontos.