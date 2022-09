Portimonense segura o Chaves e volta às vitórias

O Portimonense recebeu e venceu o Desportivo de Chaves pela margem mínima, por 1-0, na abertura da 7.ª jornada do campeonato.

Os algarvios dominaram a primeira parte, mas o nulo apenas foi desfeito com um golo de penálti de Paulo Estrela, aos 19 minutos da partida.

A segunda parte foi totalmente oposta, com o Chaves a carregar em busca do empate, mas sem eficácia. Aos 92 minutos, Steven Vitória ainda viu o cartão ermelho direto.

O Portimonense volta às vitórias após a goleada em Alvalade e continua no quarto lugar do campeonato, com 15 pontos somados. Já o recém-promovido Desportivo de Chaves é 11.º com 8 pontos.