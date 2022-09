Nélson Veríssimo manda "abraço solidário" a Sérgio Conceição

Nélson Veríssimo, treinador do Estoril, mandou, esta sexta-feira, um "abraço solidário" a Sérgio Conceição, pelo apedrejamento do carro onde a família do treinador do FC Porto seguia, na noite de terça-feira.

"Aproveito para enviar um abraço solidário ao Sérgio Conceição", começou o técnico por dizer, no início da antevisão do jogo com o FC Porto, da sétima jornada do campeonato, em declarações à Sport TV.

Veríssimo, que chegou a defrontar Sérgio Conceição quando era treinador do Benfica, salientou que situações como a que ocorreu à saída do Estádio do Dragão, após a derrota do FC Porto com o Club Brugge, "são sempre lamentáveis, sejam no futebol ou noutras áreas da sociedade".

"Seja com o Sérgio Conceição ou com o treinador do Alverca ou de qualquer outra equipa. Temos de lamentar estas situações, que não deviam acontecer. O futebol é um jogo de emoções, as pessoas às vezes têm gestos irrefletidos, mas estas situações não devem acontecer em qualquer área da vida profissional", frisou o treinador do Estoril.

Nélson Veríssimo fazia a antevisão da receção do Estoril ao FC Porto, no sábado, às 18h00, no Estádio António Coimbra da Mota.Relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.