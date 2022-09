Estoril não espera "qualquer tipo de fragilidade" do Porto

O treinador do Estoril não espera "qualquer tipo de fragilidade" do FC Porto, após a dura derrota na Liga dos Campeões, e antevê um jogo complicado frente ao campeão nacional, na sétima jornada da I Liga.

Em declarações à Sport TV, de antevisão da partida, esta sexta-feira, Nélson Veríssimo assume que espera um "jogo difícil", frente a um candidato ao título, a quem entrega a responsabilidade. No entanto, garante que o Estoril tem ambição de viver "um dia muito bom".

"Temos de estar muito concentrados e intensos e, acima de tudo, desfrutar do jogo. Encaramos o jogo com o Porto como se eles tivessem ganho os últimos jogos. Difícil, se calhar com dificuldade acrescida por virem de um resultado negativo. Não esperamos qualquer tipo de fragilidade. Temos de ter um jogo muito positivo para levar de vencida o FC Porto. Sabemos que vai ser difícil, mas acreditamos que podemos obter um bom resultado", salienta o técnico dos estorilistas.

Veríssimo está habituado a defrontar o FC Porto, de quando era treinador do Benfica. São "outros tempos" e, apesar de, agora, estar numa equipa com outras pretensões, quer lutar por pontos frente ao campeão:

"A responsabilidade está do lado do Porto, mas nós temos ambições. Queremos discutir o jogo, para isso temos de ter um dia muito bom."

Tranquilidade não significa facilitismo

O Estoril soma dez pontos em seis jornadas, um balanço que Nélson Veríssimo considera positivo, considerando que é uma equipa recém-promovida à I Liga e que houve "muitas mexidas no plantel" no verão.

"Temos de nos agarrar ao que de positivo que temos vindo a fazer, mesmo sabendo que há aspetos a melhorar. Estamos numa posição confortável na tabela, mas não podemos facilitar em nenhum momento. Se baixarmos a guarda, vamos passar dificuldades", adverte.

Estoril, oitavo classificado, com dez pontos, recebe o FC Porto, terceiro, com 15, no sábado, às 18h00, no Estádio António Coimbra da Mota. Relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.