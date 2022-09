Boavista "quer muito vencer" Sporting em bom momento

Petit entrega o favoritismo ao Sporting, pelo bom momento em que se encontra, no entanto, garante que o Boavista vai dar tudo para vencer na receção aos leões, a contar para a sétima jornada do campeonato.

Em conferência de imprensa, esta sexta-feira, o treinador do Boavista assume que espera um jogo "extremamente difícil", frente a um leão que é "candidato ao título e favorito". No entanto, garante que os axadrezados lutam "sempre pela vitória, seja contra o Sporting ou o Tondela".

"Vamos tentar vencer o Sporting, é o nosso principal objetivo. Sabemos que eles estão num bom momento, vêm de duas vitórias consecutivas na Liga dos Campeões, mas queremos muito vencer. Nesta casa, vive-se de ambição. Pensamos sempre jogo a jogo e trabalhamos para conquistar os três pontos. Temos 12 pontos, queremos ir à procura dos 15", salienta.

Apesar da ambição de conquistar os três pontos, Petit assume que "se não consegues vencer, mais vale empatar". Ainda assim, reforça que o Boavista vai entrar em jogo "com o pensamento nos três pontos".

Yusupha continua em dúvida para a receção do Boavista, quarto classificado da I Liga, com 12 pontos, ao Sporting, sétimo, com dez, que está marcada para sábado, a partir das 20h30, no Estádio do Bessa.

Encontro da jornada sete do campeonato, que contará com relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.