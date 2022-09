Tiago Lenho deixa o Gil Vicente para ser diretor desportivo do Marítimo

Tiago Lenho deixou o Gil Vicente e vai ocupar o cargo de diretor desportivo do Marítimo, segundo "O Jogo".

O dirigente de 33 anos estava no Gil desde 2018/19 e ficou associado à inédita qualificação europeia da última temporada.

Tiago Lenho é uma cara nova numa revolução operada por Rui Fontes, presidente do Marítimo. O dirigente demitiu João Luís, antigo presidente da SAD, para além de Luís Olim, o ex-diretor desportivo.

Rui Fontes venceu as eleições do Marítimo em outubro do ano passado, terminando com o período de 24 anos de Carlos Pereira à frente do embloema madeirense.

No entanto, a SAD escolhida por Rui Fontes criou várias discórdias nas decisões com a direção do clube. O presidente assume agora o comando da SAD, uma decisão que já levou também à saída do treinador Vasco Seabra e à entrada de João Henriques.

O Marítimo está no último lugar da I Liga, ainda sem pontos somados.