Famalicão segura jovem Pablo com contrato até 2027

O Famalicão anunciou a renovação de contrato com o avançado brasileiro Pablo.

O luso-brasileiro de 18 anos, filho de Pena, que se destacou em Portugal no FC Porto, Braga e Marítimo, assina contrato de longa duração, até 2027.

Pablo estreou-se na época passada na equipa principal, com 7 jogos disputados. Esta época, não foi convocado por Rui Pedro Silva. Somou um jogo na equipa de sub-19 do Famalicão e mais cinco na Liga Revelação, na equipa sub-23.

“Esta renovação é uma demonstração da confiança do clube no meu valor. Vou procurar recompensar com trabalho, golos e bons jogos. Estou mais maduro e forte do ponto de vista técnico e mental. O clube proporcionou-me todas as condições para crescer e sinto estar mais preparado para realizar uma temporada espetacular nos sub-23 para, futuramente, ficar em definitivo na equipa principal”, disse.