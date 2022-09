Braga tenta apressar contas dos "oitavos" frente ao líder da Bundesliga

O Sporting de Braga, segundo classificado da I Liga, tenta prolongar o bom momento na receção ao Union de Berlim, líder da Bundesliga, esta quinta-feira, relativa à segunda jornada do Grupo D da Liga Europa.

Os bracarenses venceram os seus últimos seis jogos – cinco para o campeonato e um para a Liga Europa – e podem manter a liderança do grupo, que partilham com os belgas do Union Saint-Gilloise.

O Union de Berlim, comandado por Urs Fischer, lidera a Bundesliga de forma surpreendente, com mais um ponto do que o Friburgo e mais dois do que o decacampeão Bayern Munique. No entanto, na estreia na Liga Europa, perdeu em casa com o Saint-Gilloise, por 1-0.