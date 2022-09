Braga pode "deixar o candidato Union Berlim para trás" na Liga Europa

O Braga tem oportunidade de "deixar para trás" um dos candidatos no grupo da Liga Europa no duelo de hoje frente ao Union Berlim, na Pedreira.

Em entrevista a Bola Branca, o ex-capitão dos minhotos Barroso reconhece o poderio dos alemães, mas confia numa vitória do Braga.

"Eles têm jogadores muito possantes e rápidos, ao menor erro fazem mossa. Do que vejo do Union, gostam de jogar na transição e dão-se bem com isso. Têm jogadores muito rápidos na frente, jogam com linha de três centrais e os laterais a dar estabilidade. É uma equipa difícil, mas o Braga tem possibilidades de ganhar", atira.

A equipa portuguesa lidera o grupo D e um triunfo pode afastar de vez a concorrência de um dos favoritos.

"Eu achava que o Union era um dos candidatos a ficar no topo. O Braga se vencer dá um passo importante para se apurar, mas para também deixar outro dos candidatos para trás. Não é um jogo fácil, mas estou convicto em mais um grande jogo", prevê.

Menos risco traduz-se em mais sucesso

O antigo médio vê esta temporada uma forma diferente de jogar, com menos risco na saída de bola.

"Não arriscam tanto na primeira zona de construção como no ano passado e isso tem dado frutos. Não sofrem muitos golos e quem não sofre acaba sempre por ganhar. Está também uma máquina de fazer golos, como temos visto. O Artur Jorge está a fazer um bom trabalho, há que continuá-lo, porque o Braga pode lutar pelo pódio", atira.

Ricardo Horta continua a pontuar na frente de ataque. Barroso percebe o momento pelo qual passou o avançado, que falhou a transferência para o Benfica. Em dia de aniversário, o capitão do Braga voltou a ser chamado à seleção.

"Dá provas que gosta do clube, gostaria de sair, como é lógico, mas agora tem de ajudar o clube onde é capitão. Deu um grande exemplo de caráter e merece todos os elogios. Seria de respeitar se saísse, mas ficou e agora tem de dar o máximo pelo clube onde está", termina.

O Union Berlim perdeu, em casa, na primeira jornada da Liga Europa frente ao Union Saint-Gilloise. Os alemães jogam em casa do Braga às 20h00 desta quinta-feira, com relato no site da Renascença.