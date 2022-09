Artur Jorge. “Procurámos sempre ganhar”

O treinador do Sp. Braga, Artur Jorge, estava satisfeito com a vitória contra o Union Berlin, para a Liga Europa.

“Foi, essencialmente, um jogo em que fomos à procura daquilo que nos ia pedir. Sabíamos que íamos ter uma primeira parte mais física, enquanto na segunda já tivemos mais bola e conseguimos equilibrar em termos de oportunidades. Foi um jogo muito equilibrado em todos os aspetos e na fase final, face à eficácia, conseguir vencer o jogo que, no fundo, sorriu para nós, porque também é importante dizê-lo, procurámos sempre ganhar”, disse Artur Jorge.

O técnico dos arsenalistas lembra que tentaram sempre “ser pressionantes desde o primeiro minuto, sabíamos que o adversário também o era, procurámos as nossas oportunidades, sermos sólidos defensivamente e neste aspeto estivemos a um nível muitíssimo bom, o que nos permitiu ganhar com um golo”.

Sobre o futuro dos “guerreiros do Minho” na Liga Europa, Artur Jorge diz-se confortável.

“Temos uma vantagem de seis pontos em relação a duas equipas do grupo, o que, nada nos garante, portanto, vamos em busca de mais. Temos três golos marcados, zero sofridos, sentimo-nos confortáveis no que temos feito na Liga Europa e o mérito vai para os jogadores, porque são eles que têm feito este percurso”.

O Sp. Braga venceu o líder do campeonato alemão por 1-0, com golo de Vitinha.