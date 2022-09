Extremo do Braga na convocatória da seleção do México

Diego Lainez, do Sporting de Braga, foi convocado para a seleção do México, para dois particulares com Peru e Colômbia.

O extremo, de 22 anos, que está emprestado ao Braga pelo Bétis, com opção de compra, integra uma lista de 31 jogadores, que também inclui Héctor Herrera, FC Porto, e Rogelio Funes Mori, ex-Benfica.

Diego Lainez soma 17 internacionalizações e três golos pelo México. A nível de clubes, perdeu espaço Bétis, mas reencontrou-o em Braga e, esta época, já leva um golo e uma assistência em cinco jogos.

O México defronta o Peru a 24 de setembro e a Colômbia a 27, nos Estados Unidos, para preparar o Mundial 2022. No Qatar, integrará o grupo C, juntamente com Argentina, Polónia e Arábia Saudita.