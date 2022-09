Braga ultima preparação para o Union Berlim sem Niakaté mas com Victor Gómez

Victor Gómez foi a grande novidade do treino do Sporting de Braga, esta quarta-feira, de finalização da preparação para a receção ao Union Berlim, a contar para a segunda jornada do grupo D da Liga Europa.

O lateral-direito espanhol, que sofreu uma lesão muscular na primeira jornada da I Liga, treinou-se, esta quarta-feira, com os companheiros, ainda que de forma condicionada, e está perto da recuperação total.

O médio internacional belga Pierre Dwomoh, de 18 anos, que tem treinado com a equipa B, também integrou o treino orientado por Artur Jorge.

Por outro lado, Sikou Niakaté não treinou e deverá estar indisponível para o jogo. O central francês não joga, por lesão, desde 3 de setembro.

O Sporting de Braga concluiu a preparação para a receção ao Union Berlim, líder da Bundesliga, marcada para quinta-feira, às 20h00, no Estádio Municipal de Braga. Encontro que terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.