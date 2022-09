Braga quer derrotar líder da Bundesliga para continuar a depender só de si

O treinador do Sporting de Braga, Artur Jorge, assume a ambição de manter a independência de terceiros na corrida aos oitavos de final da Liga Europa. Para tal, assume, é necessário derrotar o Union de Berlim.

Em conferência de imprensa, esta quarta-feira, Artur Jorge assume que, olhando para o que as duas equipas neste arranque de época, "não surpreende" que o Braga esteja no segundo lugar da I Liga portuguesa e que os alemães sejam os atuais líderes da Bundesliga. Apesar da força do adversário, "mais um candidato" a vencer o grupo B, o treinador minhoto pretende "ser superior para desde já garantir vantagem pontual".

"Tivemos a coragem de assumir desde cedo que queríamos vencer o grupo. Queremos depender de nós próprios. Para isso, temos de vencer jogos. (...) Este jogo entusiasma-me bastante. As duas equipas têm características diferentes em termos de estrutura, mas em termos de vontade e motivação são semelhantes. Será com certeza um grande jogo, de resultado incerto. Vamos dar o nosso melhor. Podemos vencer o jogo e tudo faremos para conseguir mais três pontos", afirma o técnico.



Artur Jorge pede "alta voltagem"

Artur Jorge salienta que, mesmo vencendo e consolidando o primeiro lugar, o Braga "nunca pode achar que tudo está feito". O treinador assume "alguma vantagem do ponto de vista técnico e individual" relativamente ao Union Berlim, mas exige "alta voltagem" aos seus jogadores:

"Esta equipa está em crescimento e vai com certeza evoluir. A Liga Europa é importante para nós, para nos afirmarmos a nível europeu e levarmos o nome do Braga mais longe. Para isso, temos de passar aos oitavos de final, numa prova em que competimos com os melhores."

Apesar de assumir a importância do jogo frente ao líder da Bundesliga, Artur Jorge admite "algumas alterações no onze inicial" relativamente ao jogo anterior, com o Rio Ave, que terminou com vitória sofrida por 3-2.

Consensuais são as vitórias

Quando foi anunciado como sucessor de Carlos Carvalhal, não reuniu consenso entre os adeptos. Seis vitórias em sete jogos depois, Artur Jorge já gera entusiasmo, no entanto, não tira os pés do chão.

"Quando se ganha é mais fácil ser consensual", sublinha.

À entrada para a segunda jornada do grupo D da Liga Europa, o Sporting lidera com três pontos, fruto da vitória sobre o Malmo, na Suécia, por 2-0. O Union Berlim está em terceiro, sem pontos, após ter sido surpreendido (1-0), na ronda inaugural, na receção ao Union Saint-Gilloise.

Braga e Union Berlim defrontam-se na quinta-feira, às 20h00. Encontro com relato online e acompanhamento ao minuto na Renascença.