Realizou-se, esta terça-feira, o sorteio da segunda eliminatória da Taça de Portugal. Estão feitos 46 acasalamentos.

Presentes no sorteio estiveram 92 clubes (18 distritais, 38 do Campeonato de Portugal, 20 da Liga 3 e 16 da II Liga).

As 46 partidas estão marcadas para o fim de semana de 1 e 2 de outubro.

Sorteio:

JD Lajense (D) vs Moreirense FC (L2)

UD Santarém (CP) vs CD Mafra (L2)

Varzim SC (L3) vs CD Feirense (L2)

FC Oliveira do Hospital (L3) vs CFEA Estrela (L2)

Gondomar SC (CP) vs FC Penafiel (L2)

CF Vasco da Gama da Vidigueira (CP) vs Leixões SC (L2)

CF Belenenses (L3) vs SC União Torreense (L2)

Académica de Coimbra OAF (L3) vs CD Tondela (L2)

Juventude Sport Clube (CP) vs UD Vilafranquense (L2)

GD Coruchense (CP) vs CD Trofense (L2)

União da Serra (CP) vs UD Oliveirense (L2)

Caldas SC (L3) vs Sporting da Covilhã (L2)

GD Fabril (CP) vs Académico de Viseu FC (L2)

Sport Clube Angrense (CP) vs CD Nacional (L2)

GD Joane (D) vs B SAD (L2)

Benfica de Castelo Branco (CP) vs SC Farense (L2)

GD Bragança (CP) vs Clube Olímpico Montijo (D)

Vasco da Gama de Ponta Delgada (D) vs Imortal Desportivo Clube (CP)

GCD Vila Caiz (D) vs Amora FC (L3)

Oriental Dragon FC (CP) vs Canelas 2010 (L3)

SC Olhanense (CP) vs GD Monte Trigo (D)

AD Sanjoanense (l3) vs CF Os Marialvas (D)

GD Loures (CP) vs SC Beira-Mar (CP)

São João de Ver (L3) vs CF Esperança de Lagos (CP)

SU Sintrense (CP) vs Real SC (L3)

Lank Vilaverdense (L3) vs Atlético Clube Portugal (CP)

Sport Arronches e Benfica (CP) vs Vianense (CP)

SC Paivense (D) vs FC Tirsense (CP)

CA Pero Pinheiro (CP) vs FC Ferreiras (CP)

União de Leiria(L3) vs CDC Montalegre (L3)

Valadares Gaia FC (CP) vs CD Olivais e Moscavide (D)

AR São Martinho (CP) vs Guarda Desportiva FC (CP)

Vitória Futebol Clube (L3) vs GD Vilar de Perdizes (CP)

Merelinense FC (CP) vs CD Rabo de Peixe (CP)

Moura AC (D) vs Dumiense CPJ (CP)

Silves FC (D) vs SC Courense (D)

GD Resende (CP) vs FC Felgueiras (L3)

Clube Oriental de Lisboa (D) vs União Paredes (L3)

Recreio Despotivo de Águeda (D) vs Pevidém SC (CP)

SC Pombal (D) vs GR Vigor Mocidade (D)

AD Machico (CP) vs FC Alverca (L3)

GD Fontinhas (L3) vs SC Praiense (CP)

AD Fafe (L3) vs Anadia FC (L3)

ACDR Lamelas vs AD Camacha

CD 1º de Maio (D) vs FC Serpa (CP)

Sertanense FC (CP) vs AD Castro Daire (CP)

Os clubes da I Liga só entram na terceira eliminatória da Taça de Portugal.