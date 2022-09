Bruno China prepara-se para suceder a Sérgio Machado no Trofense

Bruno China prepara-se para assinar pelo Trofense, da II Liga. Ao que a Renascença apurou, o antigo treinador do Felgueiras é o eleito pela direção trofense para suceder a Sérgio Machado, demitido, devido aos maus resultados.

Antigo médio, China, de 40 anos, está sem clube, depois de na época passada ter vencido a Série A da Liga 3, com o Felgueiras, e de ter falhado a promoção à II Liga.

Esta será a primeira experiência a tempo inteiro de Bruno China no segundo escalão, depois de passagens pelo Leixões, como adjunto e treinador dos sub-23, pelo Sporting de Espinho e pelo Felgueiras.

O primeiro desafio do novo treinador passa por devolver o Trofense às vitórias, após cinco jornadas sem ganhar. A equipa está no 16.º lugar do campeonato. A estreia de Bruno China será frente ao Nacional da Madeira, no domingo.

Sérgio Machado, treinador que salvou o clube da descida na temporada passada, não resistiu aos maus resultados e deixa a Trofa, ao fim de seis jornadas. O clube venceu a BSAD na 1.ª jornada e de lá para cá soma cinco partidas sem vencer. Nos dois últimos jogos, a equipa perdeu com Penafiel e Trofense: zero golos marcados e seis sofridos.

Sérgio Machado, de 41 anos, viveu no Trofense sua primeira experiência na II Liga, depois de bons resultados obtidos em escalões inferiores, com Rio Tinto, Esmoriz e Sanjoanense.

Chegou à Trofa na reta final da época passada e conquistou quatro vitórias nos quatro jogos em que orientou a equipa. Terminou a temporada no 13.º lugar.