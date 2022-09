Paulinho bisa e Estrela da Amadora bate o Académico de Viseu

O Estrela da Amadora venceu na receção ao Académico de Viseu, por 2-1, num jogo com reviravolta em Rio Maior.

A equipa de Viseu, na estreia do novo treinador Jorge Costa, marcou primeiro por Jonathan Toro, aos 6 minutos.

No entanto, o Estrela reagiu e virou na primeira parte. Paulinho, assistido por João Reis, empatou aos 13, e bisou aos 32 minutos, de grande penalidade.

Paulinho é agora o melhor marcador da II Liga, com 6 golos, mais um do que Lucão, do Farense, e Daniel dos Anjos, do Tondela.

Com este resultado, o Estrela da Amadora sobe ao quarto lugar da II Liga, com 10 pontos, enquanto que o Académico de Viseu continua no último posto, ainda sem vitórias, com três pontos somados.