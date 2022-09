Estoril volta às vitórias em casa do Vizela

O Estoril venceu em casa do Vizela, por 1-0, num jogo em que os minhotos ficaram reduzidos a 10 unidades e tiveram de transpirar para segurar a vitória.

Erison marcou o único golo da partida para a equipa de Nélson Veríssimo aos 28 minutos. O brasileiro atacou o primeiro poste, de cabeça, num canto cobrado por Joãozinho e colocou a bola longe do alcance do guarda-redes do Vizela.

A tarefa dos minhotos ficou ainda mais dificultada quando Tomás Silva foi expulso por simulação, tendo visto o segundo cartão amarelo aos 73 minutos. O Vizela carregou, mesmo com 10 unidades, mas o golo não chegou. Dani Figueira, guarda-redes dos "canarinhos", esteve em grande destaque.

No total, o Vizela somou 22 remates, 7 dos quais à baliza, mas foi incapaz de fazer golo.

Com este resultado, o Estoril volta às vitórias após o jogo com o Sporting, e sobe ao 8.º lugar da tabela, com 10 pontos somados. Já o Vizela soma cinco jogos seguidos sem vencer. Continua com os mesmos 5 pontos, no 13.º posto.

Na 7.ª jornada, o Estoril Praia recebe o FC Porto, enquanto que o Vizela vai ao terreno do Sporting de Braga.