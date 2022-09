Vítor Campelos. “Sem o 2-0 o jogo podia ter sido diferente”

O treinador do D. Chaves, Vítor Campelos, considera que o segundo golo foi decisivo para resolver a partida do Dragão.

“Sabíamos que o FC Porto ia entrar forte, até porque têm jogo na terça-feira, e queriam resolver cedo para controlar. Falámos muito nisso, mas o golo deles apareceu. Apesar disso, tivemos boa reação, podíamos até ter empatado e creio que deixámos uma boa imagem do que somos. Organizados, de olhos nos olhos no adversário, a jogar no campo todo. Quem não mata acaba por sofrer e foi o que aconteceu num erro coletivo. Sem o 2-0 o jogo podia ter sido diferente, mas fiquei orgulhoso com a atitude dos meus jogadores”, disse.

O técnico dos flavienses considera que “o resultado foi demasiado volumoso para o que fizemos”.

O FC Porto venceu o Chaves por 3-0, com golos de Taremi, Evanilson e André Franco.