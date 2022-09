Sp. Braga continua a ganhar e a pressionar o Benfica

O Sp. Braga manteve-se no segundo lugar da I Liga, a dois pontos do líder Benfica, ao vencer por 3-2 no terreno do Rio Ave, onde somou a quinta vitória seguida, na sexta jornada.

Al Musrati, aos 11 minutos, Iuri Medeiros, aos 25, e Ricardo Horta, aos 69, marcaram os golos dos bracarenses, que somam 16 pontos, menos dois do que o Benfica e mais um do que o FC Porto, terceiro classificado.

O Rio Ave, que somou a terceira derrota na competição, a segunda seguida, ainda reduziu, por Boateng, aos 81, e Aziz, aos 87, prossegue no 14.º lugar, com cinco pontos, em igualdade com o Vizela, que encerra a ronda na segunda-feira, com a receção ao Estoril.

