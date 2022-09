​Proença e Benfica lamentam caso de criança obrigada a despir camisola

O presidente da Liga, Pedro Proença, lamenta o caso de uma criança que terá sido obrigada a despir a camisola do Benfica no estádio do Famalicão, no jogo realizado no sábado, porque não estava na bancada destinada aos adeptos da equipa visitante.



Pedro Proença, numa mensagem publicada nas redes sociais, apela à reflexão dos agentes desportivos.

“Se queremos que o Futebol seja uma festa para as famílias, temos de refletir quanto ao significado de uma criança ser obrigada a despir a camisola do seu emblema pelo simples facto de estar numa bancada onde a maioria dos adeptos torce por outro clube”, escreveu o presidente da Liga.

Para Pedro Proença, “não é este o Futebol que queremos”, numa referência ao caso em que uma criança foi obrigada a despir a camisola do Benfica para assistir ao jogo na bancada dos adeptos do Famalicão.