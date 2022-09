Nota 3 para António Nobre. “Uribe pôs-se a jeito para o segundo amarelo”

O videoárbitro Bola Branca, Paulo Pereira, dá nota 3 a António Nobre, árbitro do FC Porto – D. Chaves, da jornada 6 da I Liga.

O especialista da Renascença em arbitragem considera que António Nobre “não esteve particularmente feliz na primeira parte”.

Segundo Paulo Pereira, “o guarda-redes do Chaves deveria ter sido advertido no lance do golo dos dragões”.

Depois, aos 30 minutos, há uma rasteira sobre Taremi à entrada da área do Chaves, era livre, não foi simulação, erro do árbitro.

No mesmo minuto, do outro lado do campo, também não assinalou falta de Galeno sobre Guima.

E já perto do intervalo, Uribe fez uma falta, depois de já ter cartão, e “pôs-se a jeito para o segundo amarelo”.

Já o segundo tempo, não teve história e o árbitro limitou-se a “gerir o tempo de jogo” e “não houve dificuldades” até porque “os golos foram legais e não houve foras de jogo”.

Pelos lapsos na primeira parte, nota 3 para António Nobre.

Dentro das quatro linhas, o FC Porto derrotou o D. Chaves por 3-0, com golos de Taremi, Evanilson e André Franco.