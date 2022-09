Navarro bisa e continua a deixar o Marítimo a zero

O Gil Vicente impôs, após reviravolta, a sexta derrota do Marítimo na I Liga portuguesa de futebol, ao vencer no Funchal, por 2-1, em jogo da sexta jornada.

Fran Navarro, aos 48 e 85 minutos, marcou os dois golos dos minhotos, anulando a vantagem obtida por Léo Andrade, aos 27, para os madeirenses, na estreia do treinador João Henriques, que sucedeu a Vasco Seabra.

Com este resultado, o Gil Vicente, que pôs termo a uma sequência de quatro jogos sem vencer no campeonato, subiu provisoriamente ao 10.º lugar, com oito pontos, enquanto o Marítimo mantém-se no 18.º e último lugar, ainda sem pontuar, tal como o Paços de Ferreira.

Veja o resumo da partida: