Boavista derrota Arouca e sobe ao quarto lugar

O Boavista subiu ao quarto lugar da I Liga portuguesa, ao vencer em Arouca por 2-1, num jogo da sexta jornada os arouquenses, anfitriões, jogaram em inferioridade numérica desde os 10 minutos.

Martim Tavares, aos 70 minutos, e Sasso, aos 31, conseguiram a reviravolta axadrezada, depois de Rafa Mujica ter dado vantagem à formação comandada por Armando Evangelista, aos 27.

O Arouca ficou reduzida a 10 jogadores aos 10 minutos, com o cartão vermelho direto de Soro, aos 10, e a nove, aos 84, por expulsão de Opoku.

O Boavista subiu ao quarto lugar, com os mesmos 12 pontos do Portimonense, quinto, a seis do líder Benfica, enquanto o Arouca, que somou o terceiro jogo sem vencer, ocupa o 12.º posto, com sete.

