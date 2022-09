Vilafranquense derrota Benfica B e sobe a segundo na II Liga

O Vilafranquense subiu ao segundo lugar da II Liga, este sábado, ao vencer na receção ao Benfica B, por 3-2, em jogo da sexta jornada.

Ceitil adiantou a equipa de Vila Franca de Xira ao minuto 31, mas João Resende e Paulo Bernardo, aos 32 e 38 minutos, respetivamente, deram a volta. Contudo, nos descontos da primeira parte, Nené voltou a empatar. Ao minuto 75, o avançado brasileiro bisou e consumou a reviravolta.

No outro jogo do dia, o FC Porto B venceu no reduto do Mafra, por 1-0.

João Marcelo, aos 14 minutos, deu a vitória à equipa de António Folha.

O Vilafranquense sobe ao segundo lugar, com 15 pontos. O FC Porto B passa, de forma provisória, a ocupar o último lugar do pódio, com dez. O Mafra é oitavo, com sete pontos, o Benfica B décimo, com seis.