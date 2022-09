Treinador do Famalicão diz que início da segunda parte foi "chave" para a derrota

O treinador do Famalicão, Rui Pedro Silva, considera que o início da segunda parte foi decisivo para a derrota da sua equipa na receção ao Benfica, por 1-0, a contar para a sexta jornada do campeonato.

Em declarações à Sport TV, este domingo, Rui Pedro Silva disse que o Famalicão entrou "bem" em jogo, com duas situações de golo, e que a primeira parte foi "equilibrada". Contudo, após o intervalo, tudo mudou.

"No início da segunda parte, o Benfica entrou mais forte. Com as alterações, eles tiveram bastante ascendente. Após o intervalo, eu gostava que tivéssemos tido maior serenidade e assumido mais o jogo", lamentou o técnico, que assinalou, ainda, que "os últimos 20 minutos tiveram pouco futebol", pois houve "muitas paragens".

O Famalicão voltou a demonstrar solidez defensiva, ao sofrer apenas um golo. Rui Pedro Silva não viu "ocasiões claras, flagrantes, de finalização para o Benfica" no segundo tempo: "Na segunda parte eles esticaram mais o jogo, nós demorámos a adaptar-nos e a chave do jogo esteve aí."

Os minhotos ocupam o 15.º lugar da I Liga, com quatro pontos.