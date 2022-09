Paulo Sérgio: "Muito mérito do Sporting, mas fomos anjinhos"

O treinador do Portimonense considera que o Sporting venceu com mérito, por 4-0, este sábado, mas lamenta a inocência da sua equipa.

Em declarações à Sport TV, no final da partida, Paulo Sérgio explica o facto de, num só jogo, em Alvalade, os algarvios terem sofrido o dobro dos golos que tinham concedido até à sexta jornada do campeonato.

"Tem a ver com a qualidade do Sporting e com menor inspiração da nossa parte. Sporting é letal em jogadas de transição. Há muito mérito do adversário, mas fomos anjinhos", reconheceu o treinador.



Numa análise mais detalhada ao jogo, Paulo Sérgio assume que "ficou muito difícil" a partir do primeiro golo do Sporting, aos oito minutos:

"O plano estava a funcionar, não estávamos a permitir oportunidades. Aos oito minutos, muito cedo, o golo abriu o jogo para o Sporting. O Sporting gere muito bem e nós não estávamos a pressionar. Permitimos sempre muito espaço. Ficámos muito aquém do que eu esperava."