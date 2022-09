Nota 4 para Nuno Almeida. "Trabalho fácil"

O videoárbitro Bola Branca, Paulo Pereira, atribui Nota 4 a Nuno Almeida, juiz do Famalicão 0-1 Benfica, a contar para a sexta jornada do campeonato.

Numa "tarde tranquila", de "trabalho fácil", os dois únicos casos do jogo surgiram aos 37 e 64 minutos, ambos na área do Benfica.

"Aos 37 minutos, no lance em que a bola acaba por entrar na baliza, Millán faz jogo perigoso sobre Grimaldo. Não há contacto, mas no jogo perigoso não é necessário haver contacto, e o jogador do Famalicão leva o pé ao nível da cabeça do Grimaldo", explica o especialista em arbitragem.



Ao minuto 64, num lance entre Florentino e Colombatto, "tudo legal".

"O jogador do Benfica chega primeiro à bola e é Colombatto que o pisa a ele. Não há falta do jogador do Benfica", explica.

Reparo a Schmidt



O VAR Bola Branca faz, ainda, um aparte acerca do comportamento do treinador do Benfica.



"Vimos Roger Schmidt a protestar muito. Concordo com as críticas do treinador do Benfica no jogo anterior sobre os amarelos a Gonçalo Ramos, mas isso não quer dizer que todas as faltas neste jogo sejam merecedoras de amarelo", assinala.

O Benfica derrotou o Famalicão, por 1-0, e manteve-se na liderança isolada do campeonato, com 18 pontos. Os minhotos mantêm-se no 15.º lugar, mesmo acima da linha de água, com quatro pontos.