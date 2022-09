Nota 4 para Cláudio Pereira. "Ansiedade de mostrar serviço, mas bom trabalho"

O videoárbitro Bola Branca, Paulo Pereira, atribui Nota 4 a Cláudio Pereira, juiz do Sporting 4-0 Portimonense, da jornada seis do campeonato.

O especialista considera que "nem sempre" o árbitro da partida em Alvalade esteve bem, mas também imputou responsabilidade aos jogado, que "não estiveram no seu melhor", nomeadamente por picardias desnecessárias.

Numa análise controvérsia a controvérsia, Paulo Pereira começa por avaliar um lance em que Welinton Júnior cai à entrada da área do Sporting, em disputa de bola com Gonçalo Inácio.

"Gonçalo Inácio toca na bola, a bola acaba por ressaltar entre os dois. Depois, Welinton cai, mas parece-me uma jogada perfeitamente normal de futebol. O árbitro fez bem em não assinalar infração", ajuíza.

Aos 27 minutos, "o primeiro pequeno erro" de Cláudio Pereira:

"Quando Edwards segue em posição privilegiada em direção à baliza do Portimonense, toca a bola com a barriga, mesmo perto do árbitro assistente, e Cláudio Pereira, pela precipitação evidente, marcou uma pretensa mão, que não existiu. Devia ter deixado seguir."