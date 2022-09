Vitória regressa aos triunfos e sobe ao sexto lugar à condição

O Vitória de Guimarães está de regresso aos triunfos, depois de três derrotas consecutivas. A equipa de Moreno recebeu e bateu o Santa Clara, por 1-0, esta sexta-feira, e subiu ao sexto lugar da I Liga à condição.

No jogo de abertura da jornada 6, as redes balançaram pela primeira vez ao minuto 21, mas o golo foi anulado. As linhas do videoárbitro confirmaram que Anderson Silva estava 45 centímetros adiantado quando recebeu a bola, antes de cruzar para Nélson da Luz.

O único golo do encontro foi apontado, precisamente, por Anderson. Aos 48 minutos, na sequência de um canto, o avançado brasileiro fugiu à marcação e, sem ter de saltar, cabeceou para o fundo das redes.

O Santa Clara foi em busca do golo, porém, esbarrou sempre na própria falta de pontaria. Quando meteu a bola na baliza, ao minuto 63, o golo foi invalidado, pois a bola desviara em Matheus Babi, que estava 21 centímetros adiantado, antes de chegar os pés de Paulo Henrique.

Com este resultado, o Vitória sobe, provisoriamente, ao sexto lugar, com nove pontos, a três do pódio. O Santa Clara, com quatro golos, está em zona de perigo, no 16.º lugar, que dá acesso ao "play-off" de descida.