Paulo Sérgio "não se ilude" com pontos perdidos pelo Sporting no campeonato

Paulo Sérgio, treinador do Portimonense, garante que "não se deixa iludir" pelos jogos em que o Sporting perdeu pontos no campeonato esta temporada. O técnico dos algarvios diz que os leões continuam a ser uma equipa muito capaz.

"Nos jogos em que o Sporting não conseguiu o resultado, teve muitas outras coisas que as pessoas não querem ver. Perdeu pontos, mas com mais alguma eficácia nesses jogos, poderia até ter goleado. O resultado não nos pode abstrair de tudo o resto, que é a qualidade e capacidade de jogar bom futebol. Não me deixo iludir. Teremos uma tarefa dura, sabemos ao que vamos", diz.

O Sporting recebe o Portimonense, que é uma das surpresas do campeonato, com quatro vitórias em cinco jogos.

"Isto ainda agora começou, nada está feito, estamos felizes pelo andamento das coisas, mas ainda há muitos jogos pela frente", diz.

Os algarvios nunca venceram em Alvalade, mas Paulo Sérgio ignora esse registo histórico: "Os 19 jogos para trás não contam para nada. Vamos tentar competir, sabemos da valia do adversário e é nossa obrigação criar ideias que nos permitam sonhar com um bom resultado".

Sporting joga com o Portimonense depois de uma vitória histórica na Alemanha frente ao Eintracht Frankfurt, que Paulo Sérgio destaca: "Tiveram uma excelente vitória, muito bem conseguida, ajuda a parte anímica deles".

O Sporting-Portimonense arranca este sábado, às 18h00, com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.