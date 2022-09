Paulo Alves é o treinador do mês de agosto na II Liga

Paulo Alves, do Moreirense, foi eleito vencedor do Prémio Vítor Oliveira, treinador do mês de agosto da II Liga.

O recém-despromovido ao segundo escalão tem feito um percurso perfeito na II Liga, com quatro vitórias em quatro jogos, que valem aos cónegos a liderança isolada e confortável do campeonato.

Paulo Alves, de 52 anos, é um treinador com larga experiência na II Liga, com mais de 250 jogos orientados no escalão.

Para conquistar este prémio, Paulo Alves teve de superar a concorrência do segundo classificado, Rui Borges, técnico do Vilafranquense, com 22,22%, e de Vítor Martins, do Leixões SC, com 11,11%.

O Moreirense é 1.º da II Liga, com 15 pontos, mais três do que o Vilafranquense, e mais seis do que o Farense, que é terceiro classificado.