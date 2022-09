Banza é o melhor jogador do mês de agosto na I Liga

Simon Banza, avançado do Sporting de Braga, foi eleito o melhor jogador do mês de agosto na I Liga, para além do prémio de melhor avançado.

O francês de 26 anos somou 34,72% dos votos dos treinadores principais da competição. Durante o primeiro mês de competição, marcou cinco golos em quatro jogos. Marcou ao Sporting, dois ao Famalicão, um ao Marítimo e outro ao Arouca. Junta aos golos uma assistência.

Desta maneira, o dianteiro francês superou a concorrência da dupla encarnada composta por João Mário (SL Benfica), que contabilizou 13,89%, e Enzo Fernández que registou 9,72%.