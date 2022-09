Banza chegou, brilhou e é o avançado do mês da I Liga

Simon Banza, do Sporting de Braga, foi eleito o melhor avançado do mês de agosto da I Liga.

O francês de 26 anos somou 38,89% dos votos dos treinadores principais da competição. Durante o primeiro mês de competição, marcou cinco golos em quatro jogos. Marcou ao Sporting, dois ao Famalicão, um ao Marítimo e outro ao Arouca. Junta aos golos uma assistência.

Banza, ex-Famalicão, custou 3 milhões de euros aos minhotos. Na época passada, apontou 17 golos e todas as competições.

No segundo lugar desta eleição ficou Gonçalo Ramos, do Benfica, com 17,36% dos votos, enquanto Aziz, do Rio Ave FC, completou o pódio com 14,58% dos votos.



O médio do mês foi Enzo Fernández, o melhor defesa Morato e o melhor guarda-redes foi Ricardo Batista, do Casa Pia.