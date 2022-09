Zero pontos assustam e João Henriques quer pôr o Marítimo rapidamente a vencer

João Henriques mostra-se orgulhoso por ser o novo treinador do Marítimo, "um histórico do futebol português". No entanto, sublinha que é urgente que a equipa olhe para o futuro e comece a vencer.

Apresentado esta quinta-feira como sucessor de Vasco Seabra, que deixou os insulares no último lugar do campeonato, com cinco derrotas nas primeiras cinco jornadas, João Henriques vincou a intenção de ajustar aos resultados ao "grande clube" que o Marítimo é.

"Tudo o que está para trás é passado, vamos olhar para a frente, para o próximo jogo. O passado que nos interessa é a história do Marítimo. O passado recente não nos diz respeito. A única coisa que me assusta são os zero pontos. Queremos fazer já três pontos [com o Gil Vicente]. Tudo o resto é passado e o futuro tenho a certeza que será risonho", vincou.