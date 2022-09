Gonçalo Franco foi o melhor médio da II Liga em agosto

Gonçalo Franco foi eleito o melhor médio da II Liga em agosto.

O médio-ofensivo português, de 21 anos, ajudou o Moreirense a assumir a liderança, com o pleno de quatro vitórias em quatro jornadas no mês em questão (cinco em cinco no total), e ainda marcou um golo, à B SAD.

Gonçalo Franco recebeu 12,35% dos votos dos treinadores principais da II Liga. Superou a concorrência do colega de equipa Pedro Aparício, com 12,5% das preferências, e de Ben, do Leixões, com 11,11%.