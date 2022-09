Conselho de Disciplina da FPF arquiva processo disciplinar a jornalista

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) arquivou o processo disciplinar à repórter da Sport TV Rita Latas. Em causa estava uma eventual multa por uma pergunta feita a Ruben Amorim, treinador do Sporting, numa entrevista pós-jogo.

O arquivamento do inquérito disciplinar foi decidido em reunião do CD, esta quinta-feira. A decisão é coerente com o que a FPF havia avançado na semana passada, de que não ponderava castigar a jornalista.

O Conselho de Disciplina da FPF afirmava tratar-se de um procedimento formal, visto que " estava obrigado pelas normas do regulamento da Liga a instaurar um procedimento disciplinar".



A 30 de agosto, Rita Latas foi alvo de um inquérito disciplinar por ter feito uma pergunta que não estava relacionada com o jogo, na "flash interview" ao treinador do Sporting, depois da derrota por 2-0 frente ao Chaves, algo que iria contra os regulamentos da Liga. A pergunta era relacionada com o ex-jogador do Sporting, Islam Slimani.

À Renascença, o Sindicato dos Jornalistas falou de um "atropelo" à liberdade de imprensa, consagrada na Constituição portuguesa.

Já a Comissão de Carteira Profissional de jornalista descreveu um processo "ilegal": "Não só está em causa o seu direito à liberdade de expressão e de criação, de fazer livremente perguntas, a sua garantia de independência, como o da sua liberdade de acesso às fontes."

