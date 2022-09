António Marques: "Ricardo Horta não é assunto arrumado"

O presidente da mesa da Assembleia Geral (AG) da SAD do Sporting de Braga fica satisfeito com a continuidade de Ricardo Horta no Minho, no entanto, não acredita que seja "um assunto que ficou arrumado".

“Tudo isto teve impacto no atleta, mas ele tem uma categoria que o fará superar tudo. O assunto está, para já, ultrapassado e vamos em frente para grandes resultados. Os adeptos contam com o Ricardo Horta”, diz António Marques, em entrevista a Bola Branca.

O avançado internacional português e capitão do Braga, de 27 anos, foi protagonista da novela do verão, face ao interesse do Benfica, mas acabou por ficar. Leva dois golos e duas assistências em cinco jogos esta época.