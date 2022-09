Tarantini quer ser treinador principal, mas não tem pressa

Tarantini arrancou na época passada a sua carreira de treinador. O antigo jogador do Rio Ave é adjunto do Famalicão e tem como objetivo tornar-se treinador principal.

No entanto, não tem pressa e está satisfeito por aprender com o treinador principal Rui Pedro Silva, como revela em entrevista a Bola Branca.

"Era um veterano como jogador, passei a recém-nascido como treinador. É uma experiência muito boa para mim, acho que tem sido um bom aporte para toda a equipa técnica liderada pelo Rui. Não sei se vai acontecer, mas o Rui sabe que a minha grande intenção era um dia ser treinador principal. Neste momento, não penso nisso de maneira alguma", começa por dizer.

Tarantini escolhou não queimar etapas e seguir um caminho mais lento: "Escolhi um caminho que me possibilita aprender mais lentamente. Se fosse logo para treinar principal, teria de saltar muitas etapas e teriam surgido outros desafios. Estou tranquilo, a aprender e quero dar os passos certos".

O ex-médio terminou carreira no fim da época 2020/21. Somou 444 jogos pelo Rio Ave, nos quais apontou 39 golos. Disputou 345 jogos no principal escalão do futebol português.

Depois de ter entrado no Famalicão a meio da época passada, Tarantini aborda os desafios desta época.

"O Rui já tem largos anos de expeirência, mas para mim foi novidade a criação da ideia desde o início. Temos um novo sistema e tem sido um desafio grande. É o momento em que podemos potenciar jogadores, no treino. Não tivemos o melhor arranque possível, mas acreditamos que estamos no caminho certo", diz.

O próximo adversário do Famalicão é o Benfica, em casa. A preparação é igual à dos restantes jogos: "A única diferença quando era jogador é que é um jogo mais visto. Ganha-se com maturidade, mas quando a bola começa a rolar, todos esquecem esse impacto", termina.