Artur Jorge reforça ambição de vencer o grupo da Liga Europa

O treinador do Sporting de Braga, Artur Jorge, assume felicidade pela estreia na Liga Europa e reforça a ambição de vencer o grupo D.

O primeiro jogo do Braga é na Suécia, diante do Malmo, "uma equipa de qualidade, com experiência em jogos europeus". O objetivo é vencer e, depois, fazer o mesmo frente a Union Berlim e Union Saint-Gilloise.

"Teremos de ser iguais a nós próprios. Sabemos o que temos de fazer o temos o claro objetivo de vencer. Vamos fazer tudo para vencer este grupo. Não há um nome mais sonante, mas faz parte da nossa ambição passar em primeiro lugar. Queremos chegar aos oitavos de final", diz Artur Jorge, na conferência de imprensa de antevisão da partida.

Um treinador "experiente" e outro em estreia

O Malmo tem novo treinador, que Artur Jorge já conhece - o norueguês Age Hareide, de 68 anos, é "experiente, com currículo vasto e rico".

"Estudámos bem o adversário, conhecemos bem o passado recente do Malmö e não só. Sei que [Hareide] já tinha trabalhado no Malmö, que foi treinador do Rosenborg e da seleção da Dinamarca", observa.

Artur Jorge representou o Sporting de Braga na Europa como jogador. Agora, tem oportunidade de repetir a experiência, mas como treinador. Os nervos e a ansiedade não batem à porta, somente a motivação.

"Vou concretizar mais um sonho. Fi-lo como atleta e agora vou fazê-lo como treinador, com a ambição de ganhar jogos", declara.



O Sporting de Braga defronta o Malmo na quinta-feira, às 17h45, na Suécia. Relato em direto e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.