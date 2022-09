Artur Jorge leva 23 para a estreia na Liga Europa. Niakaté, Tormena e Medeiros são baixas

Artur Jorge convocou 23 jogadores para a estreia do Sporting de Braga na Liga Europa, em casa do Malmo.

O treinador não pode contar com Niakaté, baixa de última hora por lesão, para além de Tormena e Iuri Medeiros, expulsos no último jogo europeu, frente ao Rangers, na época passada. Victor Gómez está também em recuperação.

Uros Racic e Serdar Saatci, reforços do último dia do mercado, são as novidades na convocatória. Sem Tormena e Niakatá, Artur Jorge poderá apostar em Serdar e Paulo Oliveira para a titularidade no eixo da defesa.

Os convocados do Braga para o jogo com o Malmo:

Guarda-redes: Matheus, Tiago Sá e Hornicek

Defesa: Fabiano, Dinis Pinto, Serdar, Paulo Oliveira, Bruno Rodrigues, Borja e Sequeira

Médio: Castro, Gorby, Musrati, Racic e André Horta

Avançados: Rodrigo Gomes, Álvaro Djaló, Lainez, Ricardo Horta, Hernâni, Abel Ruiz, Vitinha e Banza