Palavras de Ceferin agradam FPF. "Esperamos organizar o Mundial"

José Couceiro, diretor técnico da Federação Portuguesa de Futebol, mostrou-se agradado com as declarações do presidente da UEFA, que afirmou ter "certeza" que Portugal e Espanha vão organizar o Mundial 2030.

Em declarações a Bola Branca, a FPF reage com satisfação às declarações de Aleksander Ceferin: "Ouvi com agrado, evidentemente que todos desejamos que isso aconteça, esperamos organizar juntamente com a Espanha o Mundial, é um objetivo comum".

Couceiro explica que Portugal é hoje visto como "um parceiro válido para a UEFA".

"A dimensão de uma prova dessas é positiva para todos. Portugal é hoje reconhecido no futebol, tal como a FPF, como um parceiro válido. Organizamos a final a oito da Liga dos Campeões, a final no ano seguinte e a Liga das Nações. As coisas não acontecem por acaso. Foi um reconhecimento público que o presidente da UEFA deu", atira.

Não faltará competição à candidatura ibérica. Uruguai e Argentina já formalizaram candidatura, tal como Marrocos e uma candidatura inter-confederações, na Grécia, Egito e Arábia Saudita.

Portugal e Espanha anunciaram formalmente a candidatura em outubro de 2020, antes de um amigável entre as duas seleções em Madrid. A escolha do local da Mundial 2030 será feita no congresso da FIFA em 2024.

Liga 3 com ligação "fundamental ao público"

Depois de mais um fim-de-semana com recorde de adeptos no estádio, com mais de 17 mil espectadores nas bancadas do União de Leiria-Académica, José Couceiro destaca a importância do público numa competição não-profissional.

"Não é uma competição profissional, jogamos para o público, é uma relação fundamental. Estarem clubes históricos ajuda pela dimensão, mas não só. É muito bom para eles, têm um nível competitivo interessante para voltarem às ligas profissionais. Queremos que o nível de organização dos clubes e nós seja cada vez maior e eficaz. É fundamental para a qualidade da prova", atira.

Depois da primeira edição, a FPF quer ainda aumentar o nível da prova, para ajudar os clubes na transição para as provas profissionais.

"É visível que a primeira época correu bem. É fundamental para os clubes, treinadores e jogadores este processo de aproximação às competições profissionais. Não basta ter chegado a este nível, queremos manter e se possível subir", termina.