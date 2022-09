Quinta jornada encerra hoje com o Boavista-Paços e Chaves-Rio Ave

Desportivo de Chaves e Boavista procuram, esta segunda-feira, chegar-se mais próximos dos primeiros lugares, nas receções a Rio Ave e Paços de Ferreira, no encerramento da quinta jornada da I Liga portuguesa de futebol.

A ronda termina em Chaves com o embate entre transmontanos e vila-condenses, protagonistas das surpresas na jornada anterior, ao baterem, respetivamente, Sporting e FC Porto, a partir das 21h15.

Os anfitriões, orientados por Vítor Campelos, seguem no sexto lugar, com três jogos sem perder – duas vitórias e um empate – com sete pontos e, em caso de vitória, podem isolar-se no quinto posto, enquanto o Rio Ave, que procura o segundo triunfo seguido, segue no 14.º posto, com quatro.

Antes, o Boavista, que arrancou com duas vitórias mas somou depois duas derrotas, recebe o ‘aflito’ Paços de Ferreira, que, a par com o Marítimo, ainda não pontuou.

Os ‘axadrezados’, de Petit, ocupam o 11.º lugar, com seis pontos, e podem mesmo chegar ao quinto lugar, mesmo que provisoriamente, caso vençam os castores, 17.ºs e penúltimos, apenas com derrotas, no jogo marcado para o Estádio do Bessa, no Porto, às 19h00.

Nesta ronda, o Benfica segurou a liderança ao vencer em casa o Vizela, por 2-1, mantendo um ponto de vantagem sobre o Sporting de Braga, que derrotou o rival Vitória de Guimarães, e três sobre o campeão FC Porto e o Portimonense, vencedores dos embates com Gil Vicente e Famalicão, respetivamente.