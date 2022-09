Desportivo de Chaves e Rio Ave empataram a um golo, esta segunda-feira, no jogo de encerramento da quinta jornada do campeonato.

Num jogo entre equipas que subiram à I Liga, os da casa adiantaram-se no marcador aos 32 minutos, por intermédio de Héctor Hernández, no entanto, ao minuto 90, Leonardo Ruiz repôs a igualdade.

Com este resultado, o Chaves perde o quinto lugar para o Boavista e cai para sexto, com oito pontos. O Rio Ave sobe a 13.º, com cinco.