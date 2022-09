Boavista derrota Paços de Ferreira e sobe ao quinto lugar

O Boavista subiu ao quinto lugar do campeonato, esta segunda-feira, ao receber e bater o Paços de Ferreira, por 1-0, em jogo da quinta jornada.

A primeira vez que a bola entrou numa baliza foi aos 13 minutos, no entanto, N'Dri Koffi utilizara a mão para dar vantagem ao Paços. Ao minuto 51, novo golo anulado à equipa de César Peixoto, desta vez pelo videoárbitro, que descortinou uma falta no início da jogada que terminara com uma obra de arte de Nigel Thomas, que acabou por não contar.

Aos 58 minutos, o golo valeu mesmo, mas para o Boavista. Rodrigo Abascal roubou a bola junto à área e lançou Kenji Gorré no contra-ataque. Este conduziu da esquerda para o meio e, no limite do fora de jogo, desmarcou Róbert Bozeník, que, na cara de Cássio, atirou a contar.

O Boavista regressa às vitórias e sobe ao quinto lugar, com nove pontos, a três de Portimonense e FC Porto, terceiro e quarto classificados, respetivamente, a quatro do Braga, segundo, e a seis do líder Benfica.

O Paços continua na penúltima posição, sem somar qualquer ponto.